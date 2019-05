Chiariello sicuro: "Lite ADL-Ancelotti, ho fatto le mie verifiche: è una notizia falsa!"

"Mi hanno contattato sui social per riferirmi che RadioRadio ha parlato di lite tra ADL e Ancelotti. Poiché Marco Giordano ne conosce il direttore, abbiamo ritenuto di sentirlo su questa voce che gira. La SUA presunta notizia l’ho poi verificata e posso dire che trattasi di fakenew. A coloro che mi accusano che - dando voce al direttore di RadioRadio che ha parlato della presunta lite ADL-Ancelotti - ho fatto giornalismo-spazzatura, rispondo che invece secondo me è utile portare allo scoperto la fakenews onde evitare che montasse su web come presunta verità". Così su Twitter Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21.