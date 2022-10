Chiariello: "Ringrazio Spalletti, il suo è stato il gesto più bello che ho mai visto a Napoli" | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Umberto Chiariello ha detto la sua sul Napoli dagli studi di Canale 21 nel corso del programma Campania Sport.

Di seguito il consueto editoriale di Chiariello sul Napoli dopo il successo contro il Torino:

"Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa con due rose per ricordare le ragazze iraniane uccise nei giorni scorsi... Credo che questo gesto del tecnico toscano sia la cosa più bella che io abbia mai visto in città da quando seguo il Napoli. Personalmente, lo ringrazio. Nel giorno in cui Spalletti apre il mondo del calcio alla sensibilità sociale, la squadra di Napoli del Calcio a 5 va a giocare una normalissima partita di campionato e i due pulmini del club vengono vandalizzati da sedicenti tifosi avversari, dei loschi figuri che attaccano, come sempre, i napoletani.

Tutto questo è successo a Ciampino. Roma è piena di napoletani che vivono e lavorano nella capitale, ma lì, per una partita di Calcio a 5, ancora una volta, i napoletani pagano la 'colpa' di essere napoletani con un gesto vile e brutale. Con danni economici e sporcando uno sport bello e pulito.

Questo nella settimana delle polemiche per i biglietti di Ajax-Napoli. Gli olandesi, con una decisione antistorica, hanno preteso che i partenopei consegnassero loro i biglietti per la partita di Champions. Il Napoli ha chiamato la UEFA, ma non è servito. Il Napoli, in fretta e furia, si è trovato una rogna enorme e difficile da gestire. Un macello".