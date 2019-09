"Agli amici bresciani che al San Paolo gridavano in coro ai napoletani «che lingua parlate?» dico che trattasi di napoletano, secondo idioma italico più conosciuto in Italia e nel mondo. Non si conoscono invece, canzoni, poesie e commedie in bresciano. E neanche si capirebbero". Così su twitter Angelo Forgione, che ha dunque replicato agli ennesimi cori vergognosi di cui si sono resi protagonisti i tifosi del Brescia accorsi al San Paolo per la gara di ora di pranzo.