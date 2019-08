Notizie Calcio Napoli - "Stiamo aspettando che vieni a casa". Così Chad Johnson, ex stella del football americano ed attuale ambasciatore Adidas ed EA, ha scritto ieri sui social taggando Hirving Lozano mentre era in compagnia dei giocatori del Napoli in ritiro a Miami in vista della gara amichevole di stanotte contro il Barcellona. Tra i like al messaggio spunta anche quello dell'attaccante messicano che sembra davvero molto vicino a vestire la maglia del Napoli. In allegato gli screen.