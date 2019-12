Notizie Calcio Napoli - Stamattina, al Training Center di Castel Volturno hanno presenziato le squadre del Settore Giovanile del Napoli e del Napoli Femminile. Edo De Laurentiis ha accolto i giovani per un brindisi di fine anno e li ha invitati ad assistere alla seduta d'allenamento mattutina della squadra di Gattuso. Clicca sul file in allegato per vedere il video tratto dal profilo Twitter della SSC Napoli.