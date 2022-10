Cassano-Vieri pazzi di Kvaratskhelia: "Pochi in Europa forti come lui! Sarebbe già titolare nel City, Bayern e Barcellona" | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Cassano e Bobo Vieri sono tornati a parlare del Napoli nel corso della trasmissione social Bobo TV, in onda su Twitch, in compagnia di altri ex giocatori come Ventola e Adani. I due ex calciatori italiani all'unisono hanno voluto elogiare l'inizio stagione di Kvaratskhelia:

"Kvaratskhelia, ragazzi, faccio fatica a commentarlo: forte nel breve, nel lungo, è forte nelle gambe. Calcia bene destro e sinistro, è completo, sterza da una parte e dall'altra. Io lo dico: oggi, dopo appena due mesi, io son convinto che il georgiano può giocare ovunque. Se gioca Grealish al City, può giocarci anche lui. Può giocare al Bayern Monaco, può giocare al posto di Ferran Torres, di Dembelé al Barcellona. Una roba impressionante. Come ala sinistra di un 4-3-3 o 4-2-3-1, pochi ne vedo forti in giro come lui. Ha fatto vedere una roba impressionante".

E Christian Vieri conferma:

"Può stare in quelle squadre, come dice Cassano".

Clicca su play per guardare il video: