Calcio Napoli - Emanuele Calaiò in giornata ha deciso di far visita al murales di Diego Armando Maradona per omaggiare la memoria del Pibe de Oro. L'ex Napoli ha immortalato quei momenti e li ha poi pubblicati sui propri canali social: "Non potevo non visitare questa meravigliosa mostra".

