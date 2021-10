"BUU" sta per "Brothers universally united". L'Inter al fianco di Koulibaly nella lotta al razzismo! [FOTO]

Notizie Napoli calcio. I cori razzisti contro Koulibaly e gli altri giocatori del Napoli hanno scatenato polemiche e reazioni da più parti. In tanti hanno voluto mostrare solidarietà al difensore del Napoli, il più attaccato da un gruppo di tifosi della Fiorentina, che durante la partita di ieri lo aveva più volte offeso con "buu" e imprecazioni di stampo razzista.

Inter al fianco di Koulibaly

L'Inter si è schierata al fianco di Koulibaly, con un messaggio chiaro sui social network: "Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo fratelli e sorelle del mondo. Siamo con te, Koulibaly!". Al messaggio l'Inter accompagna un'immagine, in cui l'insulto razzista "Buu" viene trasformato nell'acronimo B.U.U., che sta per "Brothers universally united", cioè "Fratelli universalmente uniti".