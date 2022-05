Bologna: Mihajlovic lascia l'ospedale, giro in città con la famiglia | FOTO

Serie A - Sinisa Mihajlovic con la moglie Arianna si gode un giro in città dopo le dimissioni dall'ospedale Sant'Orsola. L'allenatore è uscito per una passeggiata con la famiglia e la nipotina Virginia prima di rimettersi al lavoro per la prossima partita contro il Venezia al Penzo, quando lo stesso Mihajlovic dovrebbe tornare in panchina.