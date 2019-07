Balotelli ripesca il motorino dal mare dopo la sua bravata: "Ecco a voi la vespa inquinante" [VIDEO]

Balotelli, ennesima trovata. Ha fatto inevitabilmente molto rumore l'ennesima "Balotellata": l'attaccante ex Inter e Milan Mario Balotelli, infatti, in vacanza a Napoli, ha fatto una scommessa con un commerciante napoletano, proponendogli per scherzo 2000 euro per lanciarsi in mare con il suo motorino.

Balotelli Napoli, ripescato il motorino VIDEO

Le immagini dell'atto scriteriato sono state poi condivise dallo stesso bomber su Instagram e subito si sono sollevate moltissime polemiche. In un video poi pubblicato qualche ora dopo, Super Mario ha mostrato come effettivamente il ciclomotore sia stato "ripescato" e lo ha fatto con la sua solita ironia: "Filosofi, ecco a voi la vespa inquinante ripescata".

