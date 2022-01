Ultime calcio Napoli - Dries Mertens e la sua Kat hanno approfittato della sosta e della pausa concessa da Spalletti per organizzare il baby shower per il figlio in arrivo. E nel corso della festa con amici e parenti stretti, è stato ufficializzato di fatto il nome di Ciro.

Ecco infatti i macarons dalla festa:

Ecco le immagini del baby shower dove si legge 'Bar Ciro' e 'A Star is Born':