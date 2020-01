Azzi: "Andare in ritiro non sarà la soluzione, a furia di scherzare col fuoco ci si brucia" [FOTO]

"Andare in ritiro fino alla partita con la Juventus non sarà la soluzione per i gravi problemi del Napoli, ma è una doverosa presa di coscienza della situazione da parte dei giocatori (per quanto tardiva). A furia di scherzare con il fuoco ci si brucia": questo il tweet di Marco Azzi, giornalista de la Repubblica, sul proprio profilo social.

Andare in ritiro fino alla partita con la Juventus non sarà la soluzione per i gravi problemi del #Napoli, ma è una doverosa presa di coscienza della situazione da parte dei giocatori (per quanto tardiva). A furia di scherzare con il fuoco ci si brucia #NapoliFiorentina pic.twitter.com/borst6Q329 — Marco Azzi (@marcoazzi66) January 18, 2020