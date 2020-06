Napoli - Raffale Auriemma, giornalista di Tuttosport, ha parlato al termine del match di Verona-Napoli. Questo il suo tweet: "Il Napoli sbanca anche Verona che non perdeva in casa dall’1 dicembre. La svolta di Gattuso sta tutta nella tenuta difensiva: dopo il 2-3 con il Lecce gli azzurri hanno subito solo 4 gol in 8 partite. #RinghioStarr".