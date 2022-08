Calcio Napoli - Tweet di Raffaele Auriemma sulle parole di Aurelio De Laurentiis:

"Io sto con De Laurentiis che non ha offeso gli africani. Ha solo detto che, con la coppa d’Africa a gennaio, è impossibile puntare a grandi traguardi se in squadra hai tesserati di quel continente. Motivo per il quale Juve e Inter non fanno più mercato in quell’area geografica"