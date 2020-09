Notizie Calcio - Raffaele Auriemma scrive sui social in merito alla positività al Covid-19 di De Laurentiis: "L'augurio è che De Laurentiis possa guarire in fretta, ma quanta leggerezza nell'aver partecipato all'assemblea di Lega presentando anche i sintomi dell'influenza: ora tutti i presidenti di serie A dovranno rimanere in isolamento".