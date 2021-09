"Atmosfera da cinema al Maradona, come i suoi squallidi film", battibecco tifoso-De Laurentiis su Twitter! [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Mattinata social per Aurelio De Laurentiis, visto che stando a quanto riportato da Carlo Alvino non si è trattato di un attacco hacker. Il presidente del Napoli, infatti, ha replicato via social ad alcuni tifosi su Twitter. E proprio sul famoso social, ha battibeccato con un tifoso riguardo i suoi film: in realtà, il tifoso ha scritto "suoi film squallidi", in un messaggio di accusa però riguardo alla gestione dello stadio e dei tifosi. Il patron azzurro ha però replicato glissando le accuse di 'campo' e spostando l'attenzione sui suoi film.

In allegato, lo screen con i tweet in questione: