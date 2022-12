Ultime notizie - Arrivano anche gli auguri in inglese, per Lorenzo Insigne, in questo Natale 2022. Il primo da calciatore del Toronto e non più da capitano della SSC Napoli. Auguri di buone feste e di buon nuovo anno, quelli augurati da Insigne sui social, per degli amici di Ontario, in Canada, che hanno un grande gruppo di rivenditori d'auto.

Clicca su play per guardare il video: