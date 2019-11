Anche Mertens dà il bentornato a Starace: "Grazie, mi regali sorrisi in questo brutto periodo" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Non una giornata come le altre, per usare un eufemismo, quella di ieri in casa Napoli. La squadra, infatti, dopo il caos esplodo al termine della partita di Champions League contro il Salisburgo, ha avuto un confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis e tra i protagonisti dei confronti viso a viso che ha chiesto ed ottenuto il patron c'è stato Dries Mertens. Il belga, infatti, con il contratto in scadenza la prossima estate, è considerato tra i responsabili principali di quella ribellione ed ora sembra al passo d'addio per davvero.

Mertens starace video instagram

Negli ultimi minuti l'ex PSV ha condiviso su Instagram un video in cui dà il bentornato a Tommaso Starace, rientrato a Castel Volturno dopo l'incidente che lo ha tenuto fuori per qualche tempo e che ha messo in apprensione tutto. Eloquente il messaggio da lui pubblicato: "Grazie perché mi dai sorrisi in questi brutti momenti".