UFFICIALE - Anastasio va al Monza a titolo definitivo: "Ringrazio il Napoli per avermi aiutato, ma volevo fortemente questo trasferimento" [FOTO]

Armando Anastasio, calciatore cresciuto nel settore giovanile del Napoli, prestato per gli ultimi sei mesi al Monza, si accasa a titolo definitivo al club brianzolo. Il calciatore saluta Napoli con un messaggio su Instagram:

"Da oggi sono ufficialmente un calciatore del Monza Calcio. Mi lego a questo progetto fino al 2023. Ringrazio la S.s.c Napoli per avermi aiutato a crescere in questi anni, ma ho voluto fortemente questo trasferimento, qui c’è tanto da conquistare e sono pronto a lottare, dando tutto me stesso, per realizzare il nostro sogno!"

Clicca sul fle in allegato per vedere la foto postata da Anastasio.