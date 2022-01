Carlo Alvino commenta sui social la vittoria del Napoli contro la Sampdoria: "Napoli-Sampdoria Vittoria di personalità. Contento per Petagnone e Lobotka. Partita totalmente in controllo. Nessuno si piange addosso per le assenze ed è così che si può guardare con ottimismo al futuro. ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".

