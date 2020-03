Alvino incredulo: "In Serie A si gioca, credo che gli aspetti economici abbiano prevalso su tutti gli altri discorsi"

Ultime notizie calcio. L'emergenza Coronavirus continua a tenere banco in Serie A, con i recuperi della 26esima giornata che dovrebbero disputarsi in attesa di una decisione ufficiale. Parma-Spal è stata rinviata di oltre un'ora, ma secondo le ultime si dovrebbe regolarmente giocare (a porte chiuse). Questo il tweet di Carlo Alvino dopo la decisione di scendere in campo:

"Si è deciso che alla fine si gioca. Ho il sospetto che gli interessi economici abbiano avuto la meglio su tutti gli altri discorsi"