Altra grande notizia per Meret: la sua fidanzata Debora è in attesa di un figlio | FOTO

Napoli - Alex Meret è ad un passo dal rinnovare con il Napoli, intanto, è in arrivo un'altra grande notizia per il giovane portiere azzurro. In arrivo un figlio per lui e la sua fidanzata Debora. La fidanzata del portiere del Napoli ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è insieme al calciatore azzurro che gli accarezza la pancia.