Ultime notizie calcio Napoli - Ha approfittato della sosta per le Nazionali Allan per far rientro a Napoli e la moglie Thais, su Instagram, ha pubblicato il seguente messaggio:

"Come siamo stati felici qui! Che bello tornare a fare una passeggiata e ricordare tutto quello che abbiamo passato e quanto siamo cresciuti insieme in questo posto. Ti amo piccolo".

