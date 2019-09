Allan show col Brasile, beccato a Miami da un tifoso azzurro: "Sempre forza Napoli!" [VIDEO CN24]

Notizie calcio Napoli - Barry University (Miami) - La Nazionale brasiliana di Allan si è allenata ieri sul campo della Barry University di Miami, negli States. Per il Brasile le sfide a Colombia e Perù in questo turno di impegni con le nazionali. Simpatico siparietto ha visto protagonista Marques Allan, perchè anche oltreoceano non è mai troppo difficile beccare un napoletano. E poche ore fa, al termine della seduta d'allenamento col Brasile, Allan è stato avvicinato da un tifoso azzurro che vive in Florida.

Allan beccato a Miami da un tifoso del Napoli

Stefano, tifosissimo del Napoli e lettore di CalcioNapoli24, ferma Allan e gli fa: "Mi vuoi dire un 'Forza Napoli'?", prontamente il centrocampista brasiliano del Napoli ha sorriso e risposto: "Sempre forza Napoli!", fra le risate generali dei presenti.

Clicca su play per guardare il video di CN24: