Allan, messaggio d'amore alla moglie incinta: le dedica una famosa canzone napoletana [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - "Me songo nammurate e te, so' pazzo 'e te. So' pazzo 'e te!" Così su Instagram il centrocampista del Napoli Allan Marques, al centro della polemica e che in tal modo manda un messaggio d'amore chiaro sia a sua moglie incinta, ritratta con lui in foto, che alla tifoseria azzurra, con la quale i rapporti sono diventati più complicati dopo l'ammutinamento della squadra contro la società, gesto di cui lui è stato indicato tra i responsabili. La canzone da cui è tratta la citazione è la celeberrima "Abbracciame" di Andrea Sannino. Da vedere, adesso, la reazione da parte del pubblico che, al momento, risulta essere spaccato come non mai rispetto alla squadra ed ai senatori, per così dire, del gruppo azzurro.