Ultime notizie Napoli. Le voci di un suo passaggio all'Everton si fanno sempre più insistenti, ma Allan per il momento pensa a godersi le vacanze. Il centrocampista brasiliano, come testimonia la foto postata da sua moglia Thais, anche oggi si è allenato in palestra per non perdere la forma fisica e farsi trovare pronto alla ripresa delle attività.