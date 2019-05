Allan convocato dal Brasile, il centrocampista azzurro scoppia in lacrime per la gioia! [VIDEO]

Una notizia strabiliante quella ricevuta da Allan, che in giornato ha saputo che prenderà parte alla spedizione del Brasile in Coppa America. Un grande onore per lui che tanto a lungo ha inseguito questo sogno. Non a caso, infatti, come testimoniato dal video pubblicato dalla moglie Thais su Instagram, quando ha ricevuto questa splendida nuova, è esploso in lacrime per la gioia.

Allan convocato dal Brasile, la reazione della moglie

La moglie del mediano azzurro, poi, nella medesima storia ha scritto un messaggio davvero molto bello e commovente: "Mi mancano le parole in questo momento! Io non so nemmeno cosa sto sentendo. Solo noi sappiamo cosa abbiamo passato quest’anno e ora questa notizia che ti ha fatto piangere, sì, ma di allegria! Nemmeno io ci sto credendo che ti sto vedendo così! DIO È FEDE! Complimenti amore mio! Solo chi ti conosce sa quanto sei dedicato, lavoratore e con i piedi per terra! Non c’è più bisogno di perdere il sonno la notte o soffrire di ansia... c’è il tuo nome nella lista dei 23! Allan-Napoli è nella lista! Disputerai la Coppa America !"

