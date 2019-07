Koulibaly saluta Albiol: "Campione vero, accanto a te sono cresciuto come calciatore e uomo"

Raul Albiol e Kalidou Koulibaly sono stati per anni il perno centrale della difesa del Napoli. La notizia era nell'aria da diverse settimane ma solo oggi è arrivata l'ufficialità del trasferimento dello spagnolo al Villarreal. L'ex Madrid, dunque, saluta gli azzurri dopo sei anni di militanza all'ombra del Vesuvio.

A salutare Albiol, oltre alla SSC Napoli con uno splendido video, ci ha pensato anche il compagno di reparto Koulibaly. Ecco quanto pubblicato sul suo profilo Twitter:

"Campione vero: in questi anni, al tuo fianco, sono cresciuto come calciatore e come uomo. Buena suerte hermano e...grazie"