"4 anni di noi", ecco dove hanno festeggiato McTominay e Cam il loro anniversario | FOTO
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Ultime notizie SSC Napoli, McTominay e Cam festeggiano a Capri il loro anniversario: ecco le foto
Ultime notizie SSC Napoli - "4 anni di noi", festeggiano a Capri, Scott McTominay e Cam Reading, come mostra la modella via Instagram. Dopo una colazione al Jumeirah Capri Palace, la coppia ha trascorso la giornata del loro anniversario a La Fontelina, nei pressi dei Faraglioni.
Ecco le foto postate da Cam:
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