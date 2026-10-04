"4 anni di noi", ecco dove hanno festeggiato McTominay e Cam il loro anniversario | FOTO

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Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
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Ultime notizie SSC Napoli, McTominay e Cam festeggiano a Capri il loro anniversario: ecco le foto

Ultime notizie SSC Napoli"4 anni di noi", festeggiano a Capri, Scott McTominayCam Reading, come mostra la modella via Instagram. Dopo una colazione al Jumeirah Capri Palace, la coppia ha trascorso la giornata del loro anniversario a La Fontelina, nei pressi dei Faraglioni.

Ecco le foto postate da Cam:

McTominay e Cam a La Fontelina a Capri
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