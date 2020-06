Zeman e i dubbi sull'Atalanta: "Stranamente corrono ancora nonostante a Bergamo...". Arriva la replica stizzita del Dg Marino: "Deve chiedere scusa"

Ultime notizie calcio. Zdenek Zeman, ex allenatore anche del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora' su Radio1. Il tecnico ha lasciato alludere, neanche troppo velatamente, che la condizione fisica dell'Atalanta stia destando qualche sospetto. Il preparatore degli orobici, Jens Bangsbo, è un ex Juventus e non è difficile immaginare che lo stesso Zeman abbia voluto mandare una frecciata ai bianconeri:

"Per ora sta correndo ancora molto l'Atalanta, stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove. Perché 'stranamente'? Perché coi problemi che c'erano a Bergamo pensavo che non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare".

Parole che non sono piaciute all'Atalanta, che per bocca del Dg Umberto Marino ha chiesto le immediate scuse del tecnico boemo: