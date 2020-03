Vulpis: "Sono figlio di medico, qualcosa non ci viene detto o spiegato bene. Nessuna polmonite è curata come stanno facendo con il Coronavirus"

Ultimissime calcio Napoli - Marcel Vulpis, di SportEconomy, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Io sono figlio di medico ricercatore. Ci sono tanti morti, siamo quasi a 100, tutti dicono che nella peggiore delle ipotesi diventi una polmonite. Io non ho mai visto una polmonite curata con coctail di cure per Ebola o HIV. C'è qualcosa che non ci viene detto o non viene spiegato bene".