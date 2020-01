Notizie calcio Napoli - Alessandro Vocalelli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Grande merito ieri al Napoli per la vittoria, la Juve arrivava al meglio ma non si è mai resa pericolosa. Il destino di Gattuso passa per le coppe anche. Il Napoli ha tolto 4 punti su 6, non deve avere paura del Barcellona".