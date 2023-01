Ultimisisme Calcio Napoli - Uno striscione semplice ma chiarissimo: “Vergognatevi tutti”. E’ questo il messaggio apparso al centro sportivo Mary Rosy dopo l’umiliante 8-2 che la Salernitana ha incassato a Bergamo ieri contro l’Atalanta.

Atalanta-Salernitana 8-2, striscione al centro sportivo

Aria pesantissima in casa granata in vista del derby di sabato ed è atteso in queste ore l’esonero di Davide Nicola. A rischio, secondo le ultimissime, ci sarebbe anche il Ds Morgan De Sanctis considerato altrettanto responsabile di questo tracollo.