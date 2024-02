Ultimissime formazione Milan-Napoli, Sky: difesa a tre per Mazzarri, ma due variabili

Ultime notizie Napoli - Novità in casa Milan e Napoli, come raccontate dai colleghi di Sky Sport.

Ultimissime formazione Milan Napoli, le ultime

Secondo le ultime notizie da Sky Sport 24, il Milan ha ritrovato Malick Thiaw in allenamento per la prima volta dallo scorso novembre: ha lavorato in gruppo ma non sarà convocato contro il Napoli. Oggi anche Zlatan Ibrahimovic è stato a Milanello per seguire la seduta d’allenamento.

Per quanto riguarda invece il Napoli, ci sono dei dubbi su Politano e Zielinski: il polacco vive una situazione non semplice per la questione contrattuale, ma se Politano stesse bene potrebbe essere una seconda variabile per Mazzarri alla difesa a tre e ad un centrocampo a quattro. Altrimenti l’opzione sarebbe quella del 3-5-2 con un ballottaggio Cajuste-Zielinski.

L’unica certezza sarà quella di un Napoli con la difesa a tre, ma in attacco c’è da fare alcune riflessioni: tre questioni su tutte, le condizioni di Politano, quelle di Zielinski e la posizione di Kvaratskhelia più centrale dietro l’attaccante.