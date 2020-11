Serie A - Milan, infortunio Ibrahimovic! Arrivano brutte notizie per il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver segnato una doppietta contro il Napoli, Ibra ha chiesto il cambio verso fine partita per un problema muscolare.

Milan, infortunio Ibrahimovic

Bonera a Sky Spoer ha annunciato che domani ci saranno controlli immediati per il calciatore svedese. Filtra pessimismo per Ibrahimovic secondo Bonera perché il calciatore non chiede mai il cambio, cosa che è accaduta oggi dopo il problema muscolare alla coscia.