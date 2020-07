Ugolini: "E' la settimana di Osimhen! Bisogna far tornare la gente allo stadio, col Barcellona vietate distrazioni"

Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': "I quattro gol del Sassuolo non sono regolari, quindi il Napoli non ha subito quattro gol. Non si può dire questo. La concentrazione era a limite, questo sì. Il Napoli giocherà con Inter e Lazio, ora la concentrazione aumenta in vista delle grandi gare. Il Barcellona è alle porte. Questa dovrebbe essere la settimana di Osimhen. Periodo folle e inusuale questo, ma ora la gente deve tornare allo stadio".