UFFICIALE - Nuovo esonero in Serie A, salta l'ennesima panchina

Serie A, ufficiale: il Monza ha esonerato l'allenatore Salvatore Bocchetti. Chiamato il 23 dicembre 2024 sulla panchina biancorossa per rilanciare il Monza ultimo in classifica, non è riuscito nel suo intento e ieri ha subito una pesantissima sconfitta per 5-1 contro la Lazio.

Il Monza lo ha esonerato e al suo posto ha annunciato il ritorno in panchina di Alessandro Nesta, che dunque torna ad essere il nuovo allenatore del Monza dopo l'esonero di dicembre.