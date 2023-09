UFFICIALE - I convocati di Thiago Motta per Bologna-Napoli

Notizie Calcio Napoli – Per la quinta giornata di Serie A il Napoli affronterà il Bologna in trasferta domani allo stadio Dall’Ara, ore 18.00. Il club rossoblù ha comunicato tramite i suoi canali ufficiali i convocati di Thiago Motta, che recupera per l'occasione l'ex Milan Alexis Saelemaekers. Il belga ha già trovato la rete contro gli azzurri nella gara dello scorso campionato tra Napoli e Milan al Maradona termina 0-4 in favore dei rossoneri. Unico indisponibile rimane Adama Soumaoro per lesione al tendine rotuleo.