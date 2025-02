UFFICIALE - Giudice Sportivo, niente prova TV per Lautaro! Sono 6 gli squalificati

Notizie Napoli calcio - Nessuna prova TV e squalifica per Lautaro Martinez, protagonista di presunte frasi blasfeme al termine di Juventus-Inter.

Lautaro Martinez, nessun squalifica e prova TV

Il giudice sportivo ha deciso di non adottare nessun provvedimento sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter, di cui non vi era traccia nel referto arbitrale. Non vi sarà nemmeno il ricorso alla prova Tv, con il calciatore che sarà regolamente a disposizione di Inzaghi nel prossimo match contro il Genoa.

Intanto sono sei i calciatori di Serie A che saranno squalificati nel 26° turno: Leoni (Parma), Bradaric (Verona), Gosens (Fiorentina), Izzo (Monza), Masina (Torino), Rovella (Lazio).