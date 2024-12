UFFICIALE - Due infortuni per l'Udinese: verso il forfait contro il Napoli, le assenze

Ultime notizie Serie A - Con un comunicato ufficiale, l'Udinese ha comunicato l'infortunio di due suoi giocatori che salteranno la partita contro il Monza e quasi certamente la sfida in casa contro il Napoli della prossima settimana. Una delle due assenze è una tegola importante in casa Udinese: il portiere dei friulani Maduka Okoye dovrà stare ai box per diverso tempo a causa della lesione del legamento del polso della mano destra. I bianconeri si affideranno, quindi, a Razvan Sava, portiere romeno classe 2002.

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, in conferenza stampa ha confermato le assenze:

"Perdere Okoye e Davis, che stava facendo bene, non è mai facile. Mi dispiace per loro, ma nel calcio c’è sempre un rischio. Sava e Padelli sono pronti a sostituirli. Davis ha un fastidio muscolare, sono ottimista, ma dovremo aspettare qualche settimana per riaverlo".

Okoye in Udinese-Napoli

Sul sito ufficiale, l'Udinese ha comunicato le ultime notizie sugli infortunati:

"Udinese Calcio comunica che, dopo un fastidio avvertito in allenamento, Keinan Davis ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra. Il calciatore tornerà a disposizione nelle prossime settimane. Si comunica anche che Maduka Okoye ha riportato, in seguito ad un trauma, la lesione del legamento scafo-lunato del polso destro. Okoye si sottoporrà nei prossimi giorni ad intervento chirurgico per riparare la lesione. Il team tecnico continuerà a monitorare attentamente le condizioni fisiche dei giocatori infortunati e a pianificare le sedute di allenamento necessarie per accelerare il recupero. Nel frattempo, la squadra concentrerà i propri sforzi sugli altri membri del gruppo, in attesa del ritorno di Davis e Okoye".

L’Udinese si prepara ad affrontare un periodo impegnativo con 3 importanti sfide in vista: il 9 dicembre 2024 alle 20:45, la squadra scenderà in campo contro il Monza in trasferta, con l’obiettivo di conquistare punti cruciali in Serie A. Successivamente, il 14 dicembre alle 18:00, l’Udinese affronterà il Napoli in casa. E poi il 19 dicembre 2024, l’Udinese sarà impegnata in Coppa Italia contro l’Inter.