Ultime calciomercato. Luis Maximiano, portiere portoghese, è stato a lungo accostato al Napoli nelle ultime settimane. Il destino dell'ormai ex Granada sarà in Italia, ma non i maglia azzurra.

Luis Maximiano

Ufficiale Maximiano Lazio

La Lazio ha infatti ufficializzato l'acquisto di Luis Maximiano dal Granada, con il seguente comunicato: