Udinese-Chelsea 1-3: a segno Deulofeu, in campo i due ex azzurri Jorginho e Koulibaly

Serie A - Una buona Udinese è sconfitta dal Chelsea in amichevole. Contro gli inglesi gli uomini di Sottil non demeritano, vanno sotto per i gol di Kanté e Sterling, ma accorciano le distanze con Deulofeu; nella ripresa è Mount a chiudere i conti. Di seguito la cronaca e il tabellino di Udinese-Chelsea 1-3.

UDINESE-CHELSEA 1-3 MARCATORI: 20’ Kanté, 37’ Sterling, 42’ Deulofeu, 90’ Mount

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Benkovic, Bijol (68’ Nuytinck), Masina; Soppy, Pereyra, Walace (84’ Lovric), Makengo (84’ Nestorovski), Udogie (87’ Festy); Success, Deulofeu (46’ Samardzic). All.: Sottil.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly (72’ Vale); James (72’ Emerson), Kante, Jorginho (84’ Gilmour), Alonso; Mount, Sterling (84’ Kenedy); Havertz (71’ Hudson-Odoi). All. Tuchel.