Ultime calciomercato Napoli. La cessione di Arek Milik ancora non si sblocca: il centravanti si è promesso alla Juventus, ma ad oggi i bianconeri non hanno trovato le giuste motivazioni per convincere il Napoli. Per questo motivo, secondo Tuttosport, il polacco sarebbe diventato la terza scelta dei campioni d'Italia alle spalle di Jimenez e Dzeko. In tal senso Milik si è sentito sedotto ed abbandonato dalla Juve e potrebbe decidere di fare marcia indietro ripensando alla proposta della Roma.