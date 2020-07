Calciomercato - Dopo Arthur non si ferma la Juventus che vuole rinforzare il proprio centrocampo per la prossima stagione. Come riportato da Tuttosport Paratici è a lavoro per l'acquisto di Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è in rottura totale ed è stato messo ai margini da Lampard dopo il lockdown da Coronavirus. L'ex Napoli sarebbe pronto ad approdare a Torino e tornare a lavorare con Sarri.