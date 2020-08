Ultime calciomercato Napoli. Hans Hateboer è una delle possibili suggestioni di questa sessione di mercato azzurra. Il terzino è in uscita dall'Atalanta ma, come riportato da Tuttosport, gli orobici chiedono almeno 25 milioni per lasciarlo partire. Cifra al momento ritenuta troppo alta dalla compagine azzurra che potrebbe decidere di virare su altri profili.