Carmine Gautieri, allenatore della Triestina, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ho visto giocare Boga quest’anno, è un calciatore di grande prospettiva. Può giocare sia a destra che sinistra. Callejon fantastico, è un calciatore che tutti vorrebbero avere in squadra. Gattuso grande allenatore, il Napoli con lui può fare un balzo in avanti”.