Tracollo Juve, sette punti in nove partite e Champions in pericolo: ora Allegri rischia

Altro giro, altra sconfitta, in un 2024 devastante per il campionato della Juventus. Sette punti nelle ultime nove partite per la squadra di Massimiliano Allegri, che frana anche all'Olimpico contro la Lazio e adesso riesce persino nell'impresa di mettere in discussione la qualificazione alla prossima Champions League, praticamente data per scontata al giro di boa.

Allegri rischia. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Le ventate d'aria fresca romane, De Rossi prima e Tudor poi, suggeriscono che ogni tanto cambiare aiuti. E proprio la Champions è uno spartiacque: Bologna e Roma hanno un calendario, almeno in questo turno, favorevole, mentre mentre l'Atalanta ha una partita da recuperare. La Vecchia Signora, sottolinea la rosea, potrebbe decidere di cambiare.

E Tudor… Se la ride, probabilmente, il croato. Ottima la prima alla guida della Lazio, una mini rivincita sul suo passato. Alla Juve è sempre legato da una lunga militanza, ma non molti anni fa è stato il vice inascoltato di Pirlo. E oggi ha battuto i bianconeri.