Torino: infortunio Belotti e Pobega, a rischio contro il Napoli. Il comunicato

Serie A - Infortunio Belotti e Pobega, arrivano le ultime sulle condizioni dei due calciatori granata in vista della partita contro il Napoli che si giocherà l'8 maggio. Questo il comunicato:

"Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista del match di sabato 23 aprile contro lo Spezia (calcio d’inizio alle ore 15, stadio Olimpico Grande Torino). Dopo l’attivazione muscolare in campo, Ivan Juric ha diretto un programma tecnico che poi si è concluso con esercitazioni a tema. Praet da oggi in gruppo con i compagni. Lavoro riatletizzante per Djidji e Mandragora, differenziato per Zaza (post dolore al ginocchio sinistro). Terapie per Belotti (gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto l’attaccante hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale sinistro); terapie anche per Izzo (sofferenza al muscolo semi-membranoso di sinistra), per Lukic (trauma contusivo al gemello mediale sinistro), per Pobega (trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra) e per Warming (esiti della lesione di primo grado al muscolo ileo psoas)".