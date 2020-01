Sky - Cagliari, obiettivo Tonelli per la difesa! Può lasciare Napoli subito

Calciomercato Napoli - Il Cagliari prova a rinforzare la propria rosa in vista della ripresa del campionato di Serie A. Il club sardo prova a chiudere ancora un trasferimento in entrata con il Napoli calcio, l'obiettivo è Lorenzo Tonelli per migliorare il reparto difensivo in vista di una corsa verso l'Europa.

Tonelli-Cagliari, gli aggiornamenti