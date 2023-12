TMW - Oggi il Milan annuncerà l'accordo con Ibrahimovic: ecco il ruolo che ricoprirà in società

Certi amori non finiscono. E Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan. Secondo quanto raccolto da TMW lo svedese, a meno di un anno dal suo addio al calcio giocato, verrà annunciato oggi come stretto collaboratore di Gerry Cardinale. Dopo le trattative, gli incontri e le chiacchiere dei giorni scorsi la fumata bianca è finalmente arrivata e l'ex centravanti farà parte della società rossonera.

Il ruolo.

Come detto Ibrahimovic sarà uno stretto collaboratore del patron e avrà il compito di fare da raccordo tra la società e l'allenatore, con la sua presenza che sarà un beneficio anche per i calciatori, che non stanno certo attraversando un buon momento, vista la qualificazione agli ottavi di Champions League appesa a un filo e la distanza dalla vetta in Serie A che dopo la sconfitta contro l'Atalanta è salita a nove punti.

L'annuncio.

Manca soltanto l'ufficialità ma l'annuncio, come detto, è atteso per la giornata di oggi, con Ibrahimovic che potrebbe poi parlare ai microfoni ufficiali del club per spiegare quella che sarà la sua posizione all'interno della società, per un nuovo capitolo che inizierà nelle prossime ore e che dovrà dare i frutti sperati il prima possibile, per rimettere in carreggiata una stagione che fino a questo momento è stata molto complicata.